"La dignidad humana desmantelada": Krauss manifestó "decepción" por recortes del Gobierno

En El Primer Café, la secretaria nacional de la Democracia Cristiana (DC) y exministra del Trabajo, Alejandra Krauss, manifestó este miércoles su decepción con la dirección que está tomando el Gobierno de José Antonio Kast.

"Yo estoy bastante decepcionada. Estoy decepcionada de un Gobierno que le prometió y ganó legítimamente, claramente, pero le prometió muchas cosas a la ciudadanía —voy a dejar a un lado el tema de seguridad, que bien sabemos que ahí hay una deuda muy grande— en el tema social", dijo la dirigenta.

El polémico "anexo exploratorio" de la Dirección de Presupuestos (Dipres), que propone reducir en al menos un 15% el financiamiento de planes sociales a partir de 2027, ha encendido las alarmas en el espectro político.

Entre los programas afectados se encuentran la Pensión Garantizada Universal (PGU), el Bono de Invierno, el Subsidio Único Familiar, el Programa de Alimentación Escolar (PAE) y el Programa de Apoyo al Recién Nacido (ajuares).

Según Krauss, las medidas del Ejecutivo atentan contra la dignidad básica: "Hay un desmantelamiento de lo que es o hemos ido entendiendo en forma conjunta, transversalmente, por un Estado que protege. La protección social se empieza a ver debilitada y eso es preocupante".

La otrora secretaria de Estado enfatizó que "los ajuares no tienen que ver con el número de niños que nacen vivos; es la dignidad de lo que supone nacer en este país, en que cualquier mujer en cualquier lugar accede a un ajuar, a un elemento que nos hace igualitarias frente al ser madre".

"Entonces, respecto de principios que son esenciales —por lo menos para el caso de los y las democratacristianos —, que es la dignidad de la persona humana, eso se empieza a ver desmantelado y solo transformado en cifras profundamente preocupantes. Creo que debiéramos todos concordar que en algunos casos son inaceptables", sentenció.

Romero (Republicanos): "Se está haciendo la pega que se dijo que se iba a hacer"

Desde el Partido Republicano, el diputado y presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara Baja, Agustín Romero, defendió los recortes y la "descontinuación" de programas sociales, afirmando que "no hay de qué extrañarse, porque lo que se está haciendo acá es precisamente hacer la pega que se dijo en su minuto que se iba a hacer".

"Hay que optimizar el gasto público, por supuesto. Hay que cuidar que cada peso que hoy día ponen los chilenos, que paga cada persona, especialmente los más vulnerables en IVA, se gaste como corresponde y llegue, en definitiva, ese peso a la calle en un beneficio que se quiera entregar", señaló el parlamentario.

Respecto a la polémica reducción en el presupuesto de los ajuares para recién nacidos, Romero explicó que "es ajuste de stock", argumentando que "hoy día nacen menos niños, pero el presupuesto está hecho con tasas que son más antiguas de natalidad y, por lo tanto, hoy día hay muchos ajuares en stock. Por lo tanto, ajustar ya la cantidad te genera un ahorro".

E interpeló a Krauss: "Si vamos a tener una discusión emocional respecto a un tema que es sumamente técnico, es complicado, porque yo la pregunta que hago es: ¿en qué se afecta la dignidad del ajuar, la dignidad de una madre, la dignidad de una familia, cuando tú hoy día compras 100 ajuares, por ejemplo, y solamente necesitas 80? O sea, a todas las personas que hoy día lo requieren se les entrega, pero ¿te vas a quedar con 20 guardados? ¿Eso es digno? ¿Eso es digno para una persona que hoy día paga IVA?. Ese es el problema".

Couble (FA): El Gobierno "está escondiendo qué es lo que quieren recortar"

Desde el Frente Amplio (FA), Andrés Couble, secretario general del partido, criticó la falta de claridad del Ejecutivo respecto a los 6.000 millones de dólares de ahorro fiscal proyectados.

"Estamos casi jugando a adivinar de dónde van a recortar 6.000 millones de dólares con toda la incertidumbre que eso genera. ¿Tenemos que decir qué es lo que creemos, qué es lo que no? Acá lo que tiene que hacer el Gobierno es entregar respuestas de dónde va a recortar los 6.000 millones de dólares. Eso lo venimos preguntando hace un año y medio y han planteado distintas excusas", cuestionó el dirigente.

Couble alertó que "la incertidumbre que se genera en quienes reciben la PGU, la incertidumbre que se genera en quienes reciben la alimentación, la incertidumbre que se genera en quienes reciben medicamentos para enfermedades crónicas al ver que el Gobierno al menos está pensando en recortar estas cosas, es grande y, por lo tanto, el Gobierno tiene que ser más responsable".

Según el dirigente, en el Ejecutivo "están como escondiendo qué es lo que quieren recortar y finalmente lo que están buscando es aprobar la reforma tributaria de manera rápida para después decir: 'saben qué, no hay recursos, estamos obligados a recortar'".

Valenzuela (PDG): "No están nuestros votos para retroceder en derechos sociales"

En tanto, el diputado Juan Marcelo Valenzuela, jefe de bancada del Partido de la Gente (PDG), declaró que, "si ellos (el Gobierno) están en la línea de lo que nosotros hemos dicho de cuidar los recursos que en gran parte paga la clase media —estamos hablando de que ellos pagan un 30% o un 40% más o menos del IVA que recauda el fisco para poder después llevarlo a presupuesto—, si entendemos además que las clases más bajas pagan un 11% de ese IVA, lo que uno espera es que efectivamente eso se esté constantemente revisando para que el gasto que se haga sea lo más eficiente".

"Dicho de otra manera: si estamos hablando de alimentación, esto es conseguir el mejor plato posible al mejor precio posible", puntualizó el legislador.

Sin embargo, Valenzuela advirtió al Ejecutivo: "Nosotros no estamos disponibles para retroceder en aquello que se ha ganado en derechos sociales y esto corre también para la PGU".

"Espero que aquí haya una explicación concreta, porque además el Presidente de la República, José Antonio Kast, dijo 'te amo PGU' y eso es muy concordante con lo que nosotros hemos dicho. Nosotros no vamos a dar un paso atrás respecto de eso y, si eso involucra por supuesto un trámite legislativo, no están disponibles los votos del Partido de la Gente", subrayó el diputado.