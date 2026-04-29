Cuatro detenidos por secuestro de empresario: Todos ligados al Tren de Aragua

La Policía de Investigaciones (PDI) confirmó este miércoles la detención de cuatro sujetos vinculados al secuestro del empresario ferretero Jorge Adolfo Vera Fierro (84 años), quien, tras una semana en cautiverio, fue liberado esta mañana.

Según se informó, los detenidos son tres ciudadanos venezolanos y un chileno, todos ellos relacionados con la banda criminal transnacional Tren de Aragua y acusados de liderar las negociaciones del secuestro.

También se detalló que dos de los antisociales fueron aprehendidos en Iquique, donde realizaban operaciones relacionadas con esta banda delictual.

Las detenciones se concretaron en distintas fases, con algunas aprehensiones realizadas días atrás y las últimas durante la noche reciente, marcando la finalización del proceso de liberación.

Los cuatro detenidos enfrentarán la justicia este jueves.

El fiscal Héctor Barros reveló que los criminales "fueron detenidos con anterioridad a que liberaran a la víctima, por cuanto la PDI ya tenía determinado el primer lugar de cautiverio donde había estado la víctima".

Sobre la operación de la banda, el persecutor explicó que "los lugares de cautiverio no es uno, sino que ellos permanentemente van cambiando de lugar a las víctimas con la finalidad de que nosotros no las podamos encontrar y poder alargar los procesos de negociación".

Las dificultades del proceso

El proceso de liberación del empresario no estuvo exento de dificultades. Se llevaron a cabo múltiples negociaciones entre la policía y los secuestradores.

Sin embargo, el trabajo se vio complicado por factores externos, sobre todo por filtraciones que se generaron durante estos días en la prensa.

"El resultado de este proceso investigativo que se basó principalmente en el proceso de negociación indirecto llevado por 180 horas, lo que permitió hoy, en la madrugada, poder encontrar a la víctima de 84 años en buen estado de salud, con vida, que era lo principal de este proceso investigativo", destacó el subprefecto Hassel Barrientos, jefe de la Brigada de Investigación Policial Especial (BIPE) Antisecuestros.

Asimismo, explicó que la prioridad era "conseguir la liberación de la víctima o el rescate eventualmente".

A pesar de estos desafíos, la operación concluyó con éxito y el empresario fue liberado.