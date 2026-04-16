Felipe Méndez y el aniversario de Colo Colo: "Queremos darle una alegría a la gente que se lo merece"

Colo Colo se prepara para una jornada especial dado que este domingo 19 de abril el cuadro albo enfrentará a Palestino en un duelo que coincide con el marco de las celebraciones por el aniversario número 101 de la institución y en ese escenario, el mediocampista Víctor Felipe Méndez analizó el presente del equipo y la motivación extra que significa jugar en esta fecha.

"Sabemos que es una fecha importantísima para el club y para toda su gente. Nosotros estamos enfocados en ganar, en darle esa alegría a la gente que se lo merece, siempre es importante su apoyo", señaló el volante.

Uno de los temas que ha rondado la interna alba es la falta de contundencia frente al arco, algo que el técnico Fernando "Tano" Ortiz ha remarcado. Al respecto, Méndez reconoció que es una tarea pendiente: "El 'Tano' sabe que quizás estamos faltos en eso, pero en todos los entrenamientos le damos foco a las cosas que debemos mejorar. Esperamos que el domingo se pueda abrir el arco tanto para los delanteros como para los volantes", expresó.

"En el fútbol actual, normalmente los volantes siempre están pisando las dos áreas. Hoy en día marca mucha diferencia los volantes que tienen gol, que tienen llegada al arco rival. Son cosas que se trabajan; el profe nos da libertad, pero obviamente hay que defender cuando hay que hacerlo y, cuando hay que atacar, tratar de llegar al área", explicó el formado en Unión Española.

Asimismo, tuvo palabras para el estado de Javier Correa, quien podría reaparecer este fin de semana tras una lesión que lo mantuvo alejado de las canchas: "A Javi lo he visto muy bien, se entrena siempre al 100 por ciento. Es un jugador que nos da mucho y su presencia siempre será importante para nosotros", afirmó.

En el plano personal, el jugador se mostró humilde pese a su buen presente y la titularidad que ha ganado en el esquema de Ortiz. "Nunca me he sentido titular indiscutido. Soy una persona que trabaja día a día para serlo. Soy muy autoexigente, me gusta ver los partidos después de jugarlos para mejorar", confesó.

Finalmente, sobre el rival de turno, Palestino, Méndez fue cauto: "Es un rival que te puede complicar. El foco está en nosotros, en las cosas que podemos mejorar y en cómo hacerles daño para dejar los tres puntos en casa".