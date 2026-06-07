Tiroteo dejó nueve heridos cerca del hotel de concentración de Inglaterra en el Mundial

Un tiroteo registrado en la madrugada del sábado en Kansas City, Missouri, dejó nueve personas heridas en las inmediaciones del complejo donde la selección de Inglaterra entrenará durante la Copa del Mundo.

Según el Departamento de Policía de Kansas City al medio The Athletic, los agentes fueron enviados al lugar tras escucharse disparos y, al llegar, encontraron a una gran multitud dispersándose, sin sospechosos detenidos.

El combinado británico estará en Swope Soccer Village, complejo vinculado a Sporting Kansas City, durante todo el certamen. No obstante, no disputarán ningún partido de la fase de grupos en esa ciudad y estará hospedado en Palm Beach, Florida.

Los dirigidos por Thomas Tuchel disputarán un último amistoso ante Costa Rica el 10 de junio, en Florida.

Posterior a ello, tendrán su debut ante Croacia el 17 de dicho mes en Arlington, para luego enfrentar a Ghana el 23 en Foxborough y a Panamá el 27 en Nueva Jersey, por el cierre del Grupo L.