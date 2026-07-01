Felipe Raipán fue castigado con dos partidos por su roja ante Unión Española

Felipe Raipán, delantero de 16 años de Colo Colo, recibió dos partidos de castigo por parte del Tribunal de Disciplina de la ANFP luego de su expulsión en el duelo ante Unión Española, por la Copa Chile.

El joven atacante vivió una semana intensa en su inicio como profesional, ya que en su segundo partido anotó un gol frente a O'Higgins y luego sumó minutos nuevamente en la victoria 3-0 sobre el elenco hispano en el Estadio Santa Laura.

Raipán ingresó a los 72 minutos en reemplazo de Leandro Hernández, pero apenas dos minutos más tarde fue expulsado por el árbitro Diego Flores. Según el informe arbitral, el jugador fue sancionado por "ser culpable de juego brusco grave", luego de golpear "con la planta del pie en el tobillo de su adversario, con uso de fuerza excesiva, poniendo en peligro la integridad física".

La resolución del Tribunal de Disciplina confirmó la sanción para el futbolista "albo", quien deberá cumplir dos fechas de suspensión en la Copa Chile tras la tarjeta roja directa recibida ante Unión Española.