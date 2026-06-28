Felipe Raipán fue citado en Colo Colo para la visita a Unión Española en la Copa Chile

Felipe Raipán, joven delantero de 16 años que fue héroe en el triunfo de Colo Colo ante O'Higgins, volvió a ser citado por el técnico Fernando Ortiz, para el duelo contra Unión Española este lunes en Santa Laura, por la cuarta fecha de la Copa Chile.

Raipán marcó con un cabezazo el jueves en los minutos finales del partido en el Monumental y con su actuación logró la confianza del entrenador argentino.

Además, el joven canterano también brilló este fin de semana con un doblete ante U. de Chile para pasar a la final del Campeonato Nacional Sub 16.

Raipán será nuevamente alternativa, ya que la formación de los albos será con Gabriel Maureira; Jonathan Villagra, Arturo Vidal, Joaquín Sosa; Matías Fernández, Alvaro Madrid, Tomás Alarcón, Víctor Méndez, Erick Wiemberg; Maxi Romero y Leandro Hernández.

Todos los detalles del partido, que arrancará a las 19:30 horas (23:30 GMT) en Santa Laura, los podrás seguir en Cooperativa.cl.