Fernando de Paul volverá a una citación en Colo Colo tras cinco meses

Luego de cinco meses fuera de las canchas por lesión, el portero Fernando de Paul tendrá su esperado retorno a una citación en Colo Colo y será considerado en la lista del técnico Fernando Ortiz en el duelo de este martes ante Audax Italiano, en la ida de los octavos de final de la Copa Chile.

El arquero argentino nacionalizado chileno se lesionó en abril pasado cuando sufrió una dolencia en el isquiotibial derecho por lo que debió ser operado.

"De Paul ha competido, está en condiciones de volver a retomar y ser considerado, pero Eduardo Villanueva será quien inicie en este partido. Es un momento que ha esperado con mucho trabajo y tendrá su chance de tener su oportunidad. Fer (De Paul) es una gran persona, es valioso para mí que pueda ser considerado", explicó Ortiz en la conferencia de prensa previa al duelo a disputarse este martes en el Estadio Nacional.

Recordar que la presencia de Villanueva en la titularidad se debe a la lesión de Gabriel Maureira y a la ausencia de Vozinha, quien está en Africa con la selección de Cabo Verde.