Más de mil años de presidio suman condenados por atentado al Molino Grollmus

Cerca de mil años de presidio sumaron las condenas a los 18 condenados por su participación en el atentado al Molino Grollmus, de acuerdo a la lectura de sentencia realizada este lunes en el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Cañete.

Los involucrados fueron encontrados culpables de los delitos de incendio, robo con violencia, homicidio calificado en grado de frustrado y porte ilegal de municiones.

En el caso de los adolescentes, deberán cumplir con penas de 10 años y un día de internación provisoria, las máximas sentencias contempladas en la legislación.

Los colaboradores en el crimen tendrán penas que van desde los 818 días a los 15 años de cárcel, mientras que en el caso de los cabecillas, como Federico Astete, fueron condenados a más de 84 años.

Este atentado fue el único acontecimiento calificado de "terrorista" por el expresidente Gabriel Boric durante su mandato (2022-2026).