CIA: Pinochet "ordenó personalmente" el atentado contra Orlando Letelier

Un informe de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de Estados Unidos concluyó que el dictador Augusto Pinochet (1973-1990) ordenó personalmente el asesinato del excanciller y exembajador chileno Orlando Letelier.

El contenido del documento, elaborado en 1987 y desclasificado en 2016, fue abordado por CHV Noticias en el marco de la conmemoración de los 50 años del magnicidio.

El crimen ocurrió el 21 de septiembre de 1976 en Sheridan Circle, en el barrio diplomático de Washington D.C., mediante la detonación de una bomba instalada en el automóvil de Letelier por el agente de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) Michael Townley.

El atentado también causó la muerte de la colaboradora estadounidense de Letelier, Ronni Moffitt, y dejó herido a su esposo, Michael Moffitt. El ataque es considerado uno de los casos más graves de terrorismo de Estado perpetrados por un gobierno extranjero en la capital estadounidense.

La conclusión de la CIA

De acuerdo con los antecedentes consignados por CHV Noticias, el informe fue elaborado por la CIA en 1987, durante la presidencia de Ronald Reagan, a solicitud del entonces secretario de Estado estadounidense, George Shultz.

El reporte, fechado el 1 de mayo de ese año, fue titulado "El papel de Pinochet en el asesinato de Letelier y su posterior encubrimiento".

El investigador y periodista Peter Kornbluh, director del Proyecto de Documentación sobre Chile del Archivo de Seguridad Nacional estadounidense, lo describió como "el Santo Grial del caso Letelier-Moffitt".

En el documento, la agencia estadounidense sostuvo que "una revisión de nuestros archivos sobre el asesinato de Letelier ha proporcionado lo que consideramos evidencia convincente de que el presidente (sic) Pinochet ordenó personalmente a su jefe de inteligencia ejecutar el crimen".

El informe también concluyó que Pinochet posteriormente buscó obstaculizar la investigación y ocultar su participación, con el objetivo de proteger su permanencia en el poder.

Las conclusiones se sustentaron en la revisión de informes de inteligencia, testimonios, cables diplomáticos, publicaciones de prensa y pesquisas efectuadas por organismos estadounidenses sobre el atentado y las maniobras de encubrimiento desarrolladas durante los años posteriores.