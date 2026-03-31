Fernando Ortiz admitió diálogo con Córdova por Yastin Cuevas y descartó a Ulloa ante Huachipato

El director técnico de Colo Colo, el argentino Fernando Ortiz, informó este lunes que sostuvo una conversación con el seleccionador nacional Nicolás Córdova para coordinar la situación del jugador Yastin Cuevas.

El DT del cuadro "popular" explicó que, si bien respeta los procesos de las selecciones, realizó una solicitud formal para contar con el deportista en los próximos desafíos del club.

"Tuve la necesidad de comunicarme con Nicolás Córdova y explicarle la situación y el pedido que se pueda llegar a hacer sobre Yastin Cuevas. Que se entienda que no soy de cortar procesos de selección, pero ante un pedido no es la obligación que tiene de dármelo. Hoy Yastin debe estar jugando y veremos en qué situación termina para poder contar con él mañana", afirmó el profesional en el Estadio Monumental.

Respecto a la conformación del equipo para enfrentar a Huachipato, el estratego descartó a Diego Ulloa. El futbolista arribó este lunes tras participar en la gira de Chile por Nueva Zelanda y realizará trabajos físicos menores para compensar el descanso. El técnico de Colo Colo confirmó que el jugador será preservado para el encuentro del domingo frente a Universidad de Concepción.

El técnico también valoró el respaldo público del presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa. "Que nuestro presidente se manifieste de esa manera es algo motivante. El siempre creyó en nuestro trabajo, incluso en los momentos que no fueron tan buenos al inicio de año. Son dos cosas diferentes la confianza y los resultados, y hoy los frutos se están dando a base de lo que confiamos", aseguró.

Además, el DT indicó que aún espera la evolución médica de Maximiliano Romero para definir la oncena titular.

En el ámbito institucional, se refirió al proyecto de remodelación del Estadio Monumental y manifestó que el recinto "está bonito como está", pero reconoció que el mundo evoluciona y el club debe adaptarse. "Bienvenido sea el nuevo estadio siempre y cuando mantengan ese pequeño detalle de historia, porque es algo de una vieja camada y es importante mantener esas raíces", detalló.

Finalmente, Fernando Ortiz destacó el trabajo coordinado con Héctor Tapia y Andrés Romero en las divisiones inferiores y analizó variantes tácticas como el uso de Arturo Vidal en línea de tres o cuatro defensores, o la opción de Javier Méndez en el mediocampo. El profesional cerró explicando su método para recuperar la confianza de futbolistas en mala racha, el cual consiste en sesiones de video para reforzar los aciertos por sobre los errores cometidos.