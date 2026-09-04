Fernando Ortiz confirmó a Vozinha en el arco de Colo Colo: "Quiero verlo"

Colo Colo afina los últimos detalles para su visita a Huachipato de este domingo en el Estadio "Ester Roa Rebolledo" de Concepción, y la principal novedad estará bajo los tres tubos luego de que el director técnico albo, Fernando Ortiz, confirmara que Vozinha asumirá la titularidad en desmedro de Gabriel Maureira.

En rueda de prensa en el Estadio Monumental, el adiestrador trasandino despejó cualquier duda respecto a la portería popular y anunció su determinación sin rodeos: "Sí, Josimar va a atajar. Ya lo decidí. No es que Gabriel haya perdido un puesto o no estén a la par de la competencia; quiero verlo a Josimar. Se lo comenté a los dos y él va a iniciar el día domingo", aseveró.

Consultado más adelante sobre los argumentos futbolísticos detrás de la modificación, Ortiz insistió en que responde a la sana disputa por el puesto y no a un castigo para el habitual estelar: "No tengo un fundamento como para decir 'Gabriel hizo esto o dejó de hacer esto'. Solamente creo que es el momento indicado donde la competencia de los dos es muy buena y quiero verlo a Josimar. Gabriel lo ha hecho de buena manera, no estoy disconforme ni nada por el estilo", complementó el DT.

En otro orden, Ortiz disparó con dureza contra el estado del terreno de juego del "Ester Roa", advirtiendo sobre el riesgo de lesiones y el deterioro del espectáculo: "Tendría que intervenir la gente adecuada y responsable sobre eso (...) Ya vimos el partido anterior que no se podía ni jugar y va a estar igual. Lesiones, juego cortado, partido aburrido; hay muchas condiciones que el campo no te permite hacer. Pero nos manifestamos y es como si tuvieran los oídos tapados", fustigó.

Asimismo, al ser consultado por la sanción de dos fechas a Javier Correa y el reclamo de la directiva ante los fallos disciplinarios, el DT optó por desmarcarse: "Trato de mantener a los jugadores al margen. Cualquier situación o acto que hagamos va a repercutir mucho; que no nos saque de enfoque lo que es el rival", sentenció.