Oleaje deja al descubierto antiguo basural en humedal del Biobío

En la Región del Biobío quedó al descubierto un tramo de cerca de tres kilómetros de basura enterrada hace más de 40 años en el humedal Rocuant-Andalién, generando preocupación por la contaminación del sector.

El movimiento de tierras y el oleaje dejaron al descubierto los desechos, quecomenzaron a dispersarse hacia distintas playas de la Bahía de Concepción.

La situación ha puesto el foco en la necesidad de retirar los desechos y proteger el ecosistema, considerado uno de los humedales de mayor extensión de la provincia de Concepción.

El Rocuant-Andalién, de cerca de 1.400 hectáreas, fue reconocido como Humedal Urbano en marzo de este año y se encuentra entre los tres humedales urbanos más grandes del país.

La situación se conoce además en medio de la discusión sobre su protección, luego de que el Presidente José Antonio Kast cuestionara durante su reciente visita al Biobío el alcance de la declaración y planteara que solo una parte del área cumpliría una función ecológica.