Niño de seis años resultó herido a bala en La Legua: Su madre rechazó denunciar

Un niño de seis años fue herido a bala en San Joaquín, marcando un nuevo episodio de violencia armada con menores lesionados en la Región Metropolitana.

El incidente se conoció cerca de la medianoche de este viernes, momento en que la víctima ingresó en compañía de su madre al servicio de urgencias del Hospital Exequiel González Cortés, en la comuna de San Miguel.

El informe médico detalló que el menor presentaba una herida producto de un impacto balístico en la zona pélvica, descartándose el riesgo vital.

Según consignó Emol, la mujer relató a Carabineros que el ataque se produjo en la vía pública, específicamente en calle Catalina, dentro de la población La Legua. En el recinto hospitalario, la madre hizo entrega a los funcionarios de una evidencia balística consistente en un casquillo percutado calibre 40.

Pese a facilitar dicho elemento a los uniformados, la progenitora tomó la determinación de no entablar una denuncia formal ante los tribunales de justicia.

El Ministerio Público derivó la investigación a la Sección de Investigación Policial y remitió los antecedentes al Tribunal de Familia. (FOTO: ATON)

Investigación de oficio y derivación judicial

Ante la gravedad de la situación, el personal policial actuó de oficio e informó directamente de lo sucedido al Ministerio Público.

La Fiscalía de turno instruyó el inicio de las diligencias investigativas a la Sección de Investigación Policial (SIP) de Carabineros, unidad especializada que quedó a cargo de esclarecer las circunstancias del disparo e individualizar a los involucrados.

Según el fiscal Juan Cheuquiante, el pequeño "se encontraba al interior de su domicilio, en compañía del grupo familiar, cuando recibió un disparo proveniente desde el exterior, y ocasionado por un aparente enfrentamiento entre bandas".

En paralelo, los antecedentes del caso fueron puestos a disposición del Tribunal de Familia para los procedimientos de protección que correspondan.

Este suceso ocurre pocas horas después de otro grave incidente registrado la tarde del jueves en Lo Espejo, donde un menor de 12 años terminó herido con arma de fuego durante un enfrentamiento entre bandas rivales.