Fernando Ortiz descartó interés desde México: Tengo contrato con Colo Colo y estoy bien acá

Fernando Ortiz, técnico de Colo Colo, anticipó el partido contra Deportes La Serena en la fecha 14 de la Liga de Primera y abordó los rumores sobre un interés desde el fútbol mexicano, y fue enfático al señalar que "está bien" en el cuadro albo.

"Yo tengo contrato con Colo Colo y estoy bien acá", fue la escueta respuesta del argentino, en el Aeropuerto de Santiago, antes del viaje a La Serena.

Respecto al rival de este sábado, Ortiz valoró el estilo de juego del cuadro granate, resaltando el triunfo que logró la semana pasada ante Limache.

"Vamos a jugar en una cancha donde el rival se hace fuerte de local, en el partido anterior ha ganado a un equipo que estaba en la parte alta como nosotros. Iremos para hacer un buen partido", declaró.

Del mismo modo, elogió el trabajo del entrenador Felipe Gutiérrez: "La Serena es un gran equipo, me gusta como juega, más allá que los números reflejan otra cosa, pero el técnico tiene una idea clara, a veces no sale, pero tiene una idea buena".

Ortiz también abordó la ausencia de Claudio Aquino, baja por lesión, señalando que "se volvió a resentir de su rodilla y es mejor recuperarlo"; y respecto al reemplazo de Tomás Alarcón, sólo señaló que "buscamos las mejores alternativas".

Sobre posibles refuerzos para el segundo semestre, Ortiz evitó hablar del tema; y valoró la citación de Gabriel Maureira en la selección sub 20: "Es lo mejor que le puede pasar a un jugador".

Finalmente, Ortiz, quien se formó en Boca Juniors, tuvo elogios para el triunfo que logró Universidad Católica en La Bombonera, por Copa Libertadores: "Extraordinario, un triunfo en una cancha muy difícil y han dejado bien al fútbol chileno".

El partido de Colo Colo y La Serena está programado para las 15:00 horas (19:00 GMT) de este sábado en La Portada y lo podrás seguir en nuestras plataformas.