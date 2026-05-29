Fernando Ortiz descartó interés desde México: Tengo contrato con Colo Colo y estoy bien acá
El técnico de Colo Colo palpitó el duelo de la fecha 14 de la Liga.
El técnico de Colo Colo palpitó el duelo de la fecha 14 de la Liga.
Fernando Ortiz, técnico de Colo Colo, anticipó el partido contra Deportes La Serena en la fecha 14 de la Liga de Primera y abordó los rumores sobre un interés desde el fútbol mexicano, y fue enfático al señalar que "está bien" en el cuadro albo.
"Yo tengo contrato con Colo Colo y estoy bien acá", fue la escueta respuesta del argentino, en el Aeropuerto de Santiago, antes del viaje a La Serena.
Respecto al rival de este sábado, Ortiz valoró el estilo de juego del cuadro granate, resaltando el triunfo que logró la semana pasada ante Limache.
"Vamos a jugar en una cancha donde el rival se hace fuerte de local, en el partido anterior ha ganado a un equipo que estaba en la parte alta como nosotros. Iremos para hacer un buen partido", declaró.
Del mismo modo, elogió el trabajo del entrenador Felipe Gutiérrez: "La Serena es un gran equipo, me gusta como juega, más allá que los números reflejan otra cosa, pero el técnico tiene una idea clara, a veces no sale, pero tiene una idea buena".
Ortiz también abordó la ausencia de Claudio Aquino, baja por lesión, señalando que "se volvió a resentir de su rodilla y es mejor recuperarlo"; y respecto al reemplazo de Tomás Alarcón, sólo señaló que "buscamos las mejores alternativas".
Sobre posibles refuerzos para el segundo semestre, Ortiz evitó hablar del tema; y valoró la citación de Gabriel Maureira en la selección sub 20: "Es lo mejor que le puede pasar a un jugador".
Finalmente, Ortiz, quien se formó en Boca Juniors, tuvo elogios para el triunfo que logró Universidad Católica en La Bombonera, por Copa Libertadores: "Extraordinario, un triunfo en una cancha muy difícil y han dejado bien al fútbol chileno".
El partido de Colo Colo y La Serena está programado para las 15:00 horas (19:00 GMT) de este sábado en La Portada y lo podrás seguir en nuestras plataformas.