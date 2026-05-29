Claudio Aquino será baja ante Deportes La Serena

El mediocampista argentino Claudio Aquino se perderá el duelo de Colo Colo ante Deportes La Serena por la fecha 14 de la Liga de Primera.

De acuerdo a lo informado por Cooperativa Deportes, el futbolista presentó problemas físicos que lo dejaron al margen del encuentro, por lo que no viajó con el plantel hacia la cuarta región.

Será el cuarto partido que se perderá Aquino en lo que va de semestre.