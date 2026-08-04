¿Fernando Ortiz despertó el interés de un gigante mexicano?

El gran momento que vive Colo Colo bajo el mando de Fernando Ortiz no ha pasado desapercibido en el extranjero dado que la buena campaña del estratega argentino es seguida de cerca en el fútbol mexicano, donde el entrenador argentino ya tuvo destacadas campañas.

Según informaron en la cadena DirecTV Sports, un gigante de la Liga MX puso sus ojos en el adiestrador trasandino para evaluar su eventual fichaje.

"Tigres de México habría consultado en estas últimas horas por Fernando Ortiz, su situación", revelaron en el programa "De Fútbol Se Habla Así".

El interés del cuadro "Felino" no es casualidad. Ortiz dejó un grato recuerdo en la liga azteca tras protagonizar destacadas campañas al mando del Club América y Rayados de Monterrey, aunque tuvo un paso más discreto por Santos Laguna.

En las Aguilas dirigió 55 partidos con 32 triunfos, 14 empates y 9 derrotas. Mientras que con el cuadro regiomontano acumuló 44 duelos con 24 victorias, 10 paridades y 10 caídas.