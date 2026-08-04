Precio del cobre alcanzó un nuevo máximo histórico

El precio del cobre alcanzó este martes un nuevo máximo histórico, llegando hasta los 6,43 dólares la libra en la Bolsa de Metales de Londres.

De esta manera, se sobrepasó su máximo valor alcanzado hace 83 días, según destacó Cochilco.

El metal rojo arrojó un alza diaria de 1,79 por ciento y ahora llega a los 14.195 dólares por tonelada.

"El precio fue impulsado por la disminución de las existencias del metal fuera de Estados Unidos y las esperanzas de resolución del conflicto con Irán, pese a que las negociaciones aún se encuentran sin claridad", indicaron desde la estatal.