Incluye ampliación a carreras técnicas: Ministerio de Ciencia anunció ajustes a Becas Chile

El Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación dio a conocer los resultados de su revisión al proceso de Becas Chile, anunciando una serie de ajustes a este instrumento.

En la evaluación, realizada a partir del sistema de gestión de ANID, se confirmó un problema de diseño y control del instrumento, con la presencia de 1.800 casos de incumplimiento por un monto de 91,7 mil millones de pesos.

La ministra Ximena Lincolao recordó que "este beneficio conlleva compromisos claros, entre ellos el pago, el envío correcto de la documentación y la actualización oportuna del estatus, tal como se estableció en los contratos firmados por quienes lo recibieron. El cumplimiento de estos compromisos es, ante todo, un acto de justicia con el 86% de los becarios que sí cumplen, y una forma de retribuir al país como corresponde".

En materia de actualización del plan, se anunció una focalización de las futuras convocatorias en áreas estratégicas para el desarrollo del país, la interoperabilidad de datos con otros organismos públicos que permitirán anticipar riesgos de manera temprana, y el avance hacia la unificación de los sistemas de ANID mediante tecnologías digitales y de inteligencia artificial.

Este plan contempla también el fortalecimiento de los mecanismos de pago para asegurar que cada desembolso corresponda con precisión a los beneficios establecidos en la normativa, junto con una evaluación conjunta con el Ministerio de Educación para ampliar el acceso del programa a estudiantes de Centros de Formación Técnica e Institutos Profesionales.

"Estamos dando un paso decisivo hacia un Becas Chile más moderno, más trazable y más alineado con las prioridades estratégicas del país. Desde que se creó este programa, Chile ha vivido un crecimiento notable en su oferta de posgrados, en materia de doctorados la oferta se ha duplicado y en magister ha crecido en un 63 por ciento", destacó la ministra.

Lincolao insistió en que "contamos con más de 300 programas de magíster acreditados por la CNA, con un nivel que permite a nuestros investigadores competir directamente con las mejores universidades del mundo. A esto se suma que cursar un posgrado en Chile representa hoy un tercio del costo de hacerlo en el extranjero, lo que abre nuevas y mejores oportunidades para formar talento de excelencia dentro del país. Queremos que cada peso invertido en talento chileno se traduzca en desarrollo real para Chile".