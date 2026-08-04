La Cruz Roja critica el olvido global de Sudán, una de las peores crisis humanitarias

Sudán, una de las mayores crisis humanitarias del mundo, es también una de las más ignoradas, lamentó este martes un alto responsable de la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja (FICR) tras visitar el país, en el que 35 millones de personas necesitan ayuda.

Más de nueve millones de personas están desplazadas dentro del país por la guerra civil iniciada en abril de 2023 y otros 4,5 millones han huido como refugiados a otros, sobre todo naciones vecinas, subrayó el enviado especial de la FICR para Sudán, Derk Segaar, en rueda de prensa.

Aunque la atención humanitaria se centra en los principales focos de conflicto actuales, como Darfur (oeste) y Kordofán (centro), las consecuencias de más de tres años de guerra "se sienten en todo el país", afirmó Segaar, quien visitó las urbes de Port Sudán, Omdurmán y Jartum.

En esta última, la capital sudanesa, "es imposible no ver la destrucción, con grandes partes de la ciudad aún devastadas", indicó el enviado especial, recordando que la Media Luna Roja Sudanesa permaneció en ella incluso en los peores momentos de enfrentamientos allí y perdió 24 voluntarios.

"Vi a un país intentando sobrevivir después de más de 1.200 días de conflicto", destacó Segaar, quien advirtió que FICR solo ha recibido por ahora el 35 % de los fondos que ha solicitado este año para financiar su respuesta de emergencia en el país.

La pacificación de Jartum y otras zonas ha propiciado el retorno voluntario de casi cuatro millones de sudaneses, pero en las zonas de conflicto en Darfur y Kordofán los desplazamientos recientes rondan las 200.000 personas, recordó.

Al mismo tiempo, se mantiene la emergencia por la reaparición de brotes de cólera, los altos niveles de malnutrición y el riesgo de inundaciones y epidemias en la actual temporada de lluvias, concluyó Segaar.