Fernando Ortiz: Ganamos un partido que nos permite seguir creciendo

El argentino Fernando Ortiz, técnico de Colo Colo, analizó la victoria ante Deportes Concepción en el "Ester Roa", por la octava fecha de la Liga de Primera, y remarcó que el equipo sigue "creciendo" con estos resultados.

"Sabíamos que íbamos a encontrar un partido tal cual sucedió en la cancha. Un equipo donde tenían un bloque muy defensivo, muy marcado, donde no podíamos dejar de descuidar esos contragolpes que sucedieron", declaró tras el partido.

"Ganamos un partido que nos permite seguir creciendo, seguir confiando, antes del parate que se viene para nosotros, era importante sacar los tres puntos", comentó.

También elogió al cuadro lila y al juego planteado por su colega Walter Lema: "Es un digno rival donde ha hecho su trabajo. Lamentablemente, este deporte se gana con goles y nosotros pudimos concretar".

Por último destacó el esfuerzos de sus jugadores y volvió a valorar el triunfo.

"Lo importante es que los jugadores sepan entender el momento adecuado en cuándo tomar decisiones. Concepción ha hecho esa idea de trabajo de contragolpear y tuvimos la fortuna de que no pudieron concretar. Pero siendo un equipo grande como es Colo Colo, si no salimos a buscar la victoria no es algo que nos permita la historia", cerró.

El próximo partido de Colo Colo será el 19 de abril, ante Palestino, ya que el partido contra Coquimbo Unido, por la novena fecha, se jugará recién el 3 de mayo, debido al compromiso internacional de los piratas en la Copa Libertadores.