Fernando Ortiz no aprobó el fichaje de Damián Pizarro por Colo Colo

Tras la confirmación de los sondeos que hizo Aníbal Mosa, el entrenador Fernando Ortiz le bajó el pulgar al posible retorno de Damián Pizarro a Colo Colo para reforzar su delantera.

Como contamos en Cooperativa Deportes, el cuerpo técnico no aprobó al jugador de 20 años, pues prefieren ir por un atacante con mayor continuidad y experiencia.

Dentro de Blanco y Negro el nombre de Pizarro también generó reparos, específicamente en el bloque liderado por Leonidas Vial. La facción opositora a Mosa apunta al mal resultado del jugador en Europa, con apenas minutos en Udinese y su actual préstamo en Le Havre.

Pese a aquellos puntos, Damián Pizarro es el delantero más accesible para Colo Colo al ser una operación sencilla de concretar, a bajo costo y también tiene a favor ser canterano albo.

Además, corre con ventaja ante las caídas de las opciones de Robert Morales (a un paso de firmar en Pumas UNAM de México), Raúl Octavio Rivero (quien tiene acuerdo con Universidad de Chile) y Carlos Lucumí, cuyo salario se escapa del presupuesto.