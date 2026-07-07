Fernando Ortiz: Todo jugador chileno quiere venir a jugar a Colo Colo

Fernando Ortiz, técnico de Colo Colo, habló tras el empate 2-2 con Deportes Recoleta en la Copa Chile y se refirió al tema de los refuerzos, señalando que espera sumar para tener "algo diferente" en el plantel. Además, recalcó que "todo jugador chileno" quiere jugar por los albos.

"La idea es poder sumar y ver algo diferente a lo que hoy no tengo en la plantilla. Con el plazo que dijeron los directivos, esperemos que se pueda solucionar y avanzar para que los pueda tener", declaró en la rueda de prensa en el Estadio Monumental.

Ortiz también señaló que Anibal Mosa, presidente de Blanco y Negro, "está al tanto del pedido que he hecho para que se sume alguien".

"Están en pleno trabajo de eso, esperemos que lo podamos contar en esa mini intertemporada que haremos en Colombia. Si digo una posición o un nombre, siempre se entorpece la negociación cuando está metido Colo Colo. Esperemos que la gente que tengo que hacerlo, haga el trabajo correcto", comentó.

Por último, al ser consultado en específico sobre la opción de Diego Valdés, volante de Vélez Sarsfield, Ortiz indicó que "todo jugador chileno quiere venir a jugar a Colo Colo".

" No me sorprende el interés que pueda tener Diego o otro jugador que esté afuera o dentro de nuestra liga. Con Diego mantengo diálogo por lo que viví en América, pero todo jugador quiere venir a jugar a Colo Colo. Lo quiero y estimo mucho, lo abrazo cada vez que lo veo", sentenció.