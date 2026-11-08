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Fernando Ortiz tras coronarse con Colo Colo: "A la corta o a la larga, el trabajo da resultados"

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En diálogo exclusivo con Cooperativa Deportes tras bajar la estrella 35 con Colo Colo en Chillán, el director técnico Fernando Ortiz festejó emocionado el primer título de su carrera profesional, valoró la entrega de sus pupilos y remarcó la justicia deportiva de la corona alba: "Hicimos un campeonato para coronarlo; tuvimos dificultades, pero a lo largo del año mostramos una regularidad muy importante", afirmó el estratega.

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