El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) presentó su nuevo informe temático enfocado en la seguridad ciudadana, revelando que el temor a la delincuencia ha dejado de ser únicamente un estado emocional para transformarse en un obstáculo estructural que impacta de manera directa la calidad de vida y el crecimiento del país.

En conversación con Lo Que Queda Del Día en Cooperativa, la representante residente del PNUD en Chile, Georgiana Braga-Orillard, enfatizó que el fenómeno genera consecuencias "profundas en el cotidiano de las personas y está pasando a ser un freno al desarrollo de Chile".

"Uno de los principales hallazgos del estudio radica en la divergencia entre los índices reales de delitos y el temor subjetivo. Mientras que la victimización en los hogares se ha mantenido en rangos relativamente estables a lo largo del tiempo, la percepción de amenaza se ha disparado.

"Vemos que más del 70% de los chilenos y las chilenas reporta una alta sensación de inseguridad. Nos clasificamos como en alerta, preocupados, asustados o hasta encerrados. Y esto es algo que es distinto de la misma trayectoria de las personas. En Chile no era así", alertó la experta.

"En comparación, vemos que en otros países se reporta, por ejemplo, que siete en diez personas dicen que se sienten seguras caminando solas en la noche; aquí en Chile, menos de cuatro personas se sienten seguras caminando solas en la noche. Entonces hay de verdad una desconexión entre la realidad del delito y el miedo", puntualizó.

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