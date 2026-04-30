Operación internacional desarticuló red que enviaba cocaína de San Antonio a Australia

En un exitoso operativo conjunto entre la Policía de Investigaciones (PDI), el Servicio Nacional de Aduanas y la Policía de Australia, se logró desbaratar una sofisticada organización criminal dedicada al tráfico internacional de drogas.

La banda operaba desde el puerto de San Antonio con destino a Sydney, utilizando una empresa de fachada para realizar exportaciones aparentemente lícitas.

La investigación, que se extendió por más de un año bajo el nombre de "Código Sombra", permitió detectar un cargamento sospechoso gracias al uso de camiones escáner en el puerto de San Antonio.

Los delincuentes intentaban exportar 800 sacos de harina, los cuales estaban contaminados con 58 kilos de clorhidrato de cocaína.

Modus operandi

Según detalló la fiscal regional de Valparaíso, Claudia Perivancich, la organización criminal estableció "una empresa de fachada para realizar una operación de exportación".

Una vez detectada la sustancia, se coordinó una entrega vigilada con las autoridades australianas para identificar no solo a los remitentes en Chile, sino también a los receptores en Sydney.

El golpe al narcotráfico es significativo: la droga incautada tiene un valor estimado de 12 millones de dólares en el mercado australiano.

El prefecto general Ricardo Gatica, subdirector de Control del Crimen Organizado de la PDI, destacó que la coordinación internacional fue clave, en una investigación que se remontaba a abril de 2025.

"Pudimos trabajar e identificar cuál era el contenedor donde se iba a enviar (la droga) para el puerto de Sydney, Australia, y coordinar con la Policía australiana para hacer una entrega vigilada y poder identificar a los receptores de esta droga", explicó.

Situación judicial de los imputados

El operativo culminó con la detención de varios implicados. Cuatro de ellos fueron formalizados en San Antonio por los delitos de tráfico ilícito de estupefacientes y asociación ilícita, quedando bajo la medida cautelar de prisión preventiva.

Adicionalmente, otros dos sujetos fueron capturados en flagrancia durante los allanamientos y, aunque el tribunal de primera instancia les negó la prisión preventiva a ambos, la Fiscalía ya presentó un recurso de apelación ante la Corte de Apelaciones de Valparaíso para revertir esta decisión.