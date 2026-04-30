"Enriquece el trabajo": Presidente Kast defendió la diversidad de opiniones en su gobierno

El Presidente José Antonio Kast defendió este jueves la diversidad de posturas en su equipo de asesores y colaboradores, asegurando que "enriquece el trabajo" de la gestión y descartando alguna polémica interna.

En un punto de prensa en la Región de Aysén, el Mandatario afirmó que "para comentarios políticos, hay opiniones diversas y son todas legítimas".

Según el jefe de Estado, no hay razones para "entrar en un debate con distintas personalidades del país", sino que las acciones concretas son las que demuestran el quehacer de su administración.

"Podrá haber discusiones, sí. Habrá distintas miradas de una situación concreta, efectivamente. ¿En qué grupo de trabajo no hay discusiones? ¿En qué partido político no hay discusiones? ¿En qué gabinete no van a haber discusiones?", cuestionó retóricamente Kast.

Asimismo, buscando desdramatizar las diferencias protagonizadas por sus propios secretarios de Estado, subrayó que la pluralidad de puntos de vista es, de hecho, un valor añadido.

"Eso es lo que enriquece el trabajo. Si todos pensáramos igual, si todos creyéramos que tenemos la razón absoluta en todo, no avanzaríamos. Esto se enriquece", concluyó el Presidente.