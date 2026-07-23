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Tópicos: Deportes | Fútbol | Colo Colo

Fernando Ortiz y la ausencia de refuerzos para la segunda rueda: "Hay que ser un poco pacientes"

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El técnico argentino puntualizó sobre los refuerzos para la segunda rueda.

Fernando Ortiz y la ausencia de refuerzos para la segunda rueda:
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El técnico argentino de Colo Colo, Fernando Ortiz, se refirió a la ausencia momentánea de refuerzos para la segunda rueda, durante la conferencia de prensa previa al duelo ante Deportes Limache en el Estadio Monumental, con motivo del retorno de la Liga de Primera.

"Hay que ser un poco pacientes. Estoy tranquilo, sé que están trabajando en la situación. Concuerdo con las palabras del presidente sobre los refuerzos, no hay que traer por traer", comentó.

También comentó la situación de Santiago Mele y su frustrada llegada al "Cacique": "No deja de ser una negociación, puede haber beneficios o dificultades".

También anticipó lo que será el duelo ante Limache y lo que fue la semana de intertemporada en Colombia: "A pesar de estar una semana fuera del país, fuimos afortunados de tener un muy buen trabajo y afrontar el día de mañana el retorno de la Liga de Primera en nuestro estadio", detalló.

Por último evaluó lo que ha sido su camino como entrenador de Colo Colo: "Siempre supe la silla que ocupo, de esta manera mi forma de ser no va a cambiar en cuanto a resultado, en lo deportivo siempre supe que con trabajo ibamos a lograr los resultados que tenemos, pero igual no hemos ganado nada. Es una combinación de sensaciones personales y laborales, que me hacen pensar en el día a día".

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