Quiroz descartó "fracaso" en el Senado: Lo importante es que está aprobada la reforma

El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, descartó que la decisión del Senado de aplazar la votación final de la megarreforma sea un fracaso y manifestó su optimismo para cuando se vuelva a tratar el tema en el Congreso.

Quiroz planteó este jueves que "en ningún caso es un fracaso. Se tuvo este tropiezo en el Senado, donde el comité de la UDI pidió la postergación y bueno, se postergó hasta después de la semana distrital".

"No lo veo como fracaso y de hecho, mirando hacia adelante la verdad es que es un artículo que se apruebe o no se apruebe, lo importante es que está aprobada la reforma", añadió.

Sobre la polémica generada por un posible error en el conteo de votos para la aprobación de la norma en su totalidad en el Senado, el ministro dijo que "ese detalle de quien cuenta o no cuenta no lo tengo yo. Lo importante es que se aprobó en la comisión, se aprobó en la Cámara y que va a ser aprobado en el Senado. Este es un tema de trabajo de equipo y no me corresponde a mí decir quien contó, pero nos encontramos con la situación de algunos viajes previstos a última hora y ocurrió lo que ocurrió".

Quiroz explicó que se evalúan vetos a la megarreforma y adelantó que el primero será para la norma relacionada con el "anatocismo", es decir, el cobro y capitalización de intereses sobre intereses.

Ante las críticas de alcaldes de oposición sobre la fórmula de compensación del Fondo Común Municipal, el ministro fue tajante: "Si los alcaldes prefieren que no se compense, no se compensa no más".