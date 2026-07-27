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Tópicos: País | Policial

Niña de ocho años fue apuñalada nueve veces al interior de colegio de La Granja

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

La agresión habría sido cometida por una estudiante de 13 años al interior de la Escuela Básica Islas de Chile.

La víctima fue trasladada al Hospital Padre Hurtado con lesiones en el tórax, un brazo y el abdomen.

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Una niña de ocho años sufrió nueve heridas con arma blanca durante una agresión cometida por otra estudiante al interior de la Escuela Básica Islas de Chile, ubicada en la comuna de La Granja.

Según antecedentes policiales, Carabineros concurrió cerca de las 11:30 horas al establecimiento, ubicado en calle Tricolor, donde se informó que una alumna de 13 años habría atacado a la menor.

El jefe de la Brigada de Homicidios Metropolitana Sur de la PDI, subprefecto Robert Briones, explicó que la víctima se encontraba en una clase de Educación Física cuando pidió autorización para ir al baño.

"En ese instante es atacada por otra niña que también es de este centro educacional con un arma cortante, produciéndole bastantes heridas, por lo cual es auxiliada por personal de este establecimiento", detallo.

La víctima fue trasladada posteriormente al Hospital Padre Hurtado. Personal médico informó que presentaba nueve heridas en el tórax, un brazo y el abdomen.

A través de un comunicado, la dirección del colegio señaló que el hecho fue contenido de manera inmediata por funcionarios del establecimiento, que brindaron atención a las estudiantes involucradas y activaron el Seguro Escolar.

El recinto agregó que aplicó su protocolo frente a situaciones de violencia escolar y reforzó las medidas de acompañamiento, supervisión y prevención dentro de sus dependencias.

La diligencias destinadas a esclarecer los hechos quedaron a cargo de la Brigada de Homicidios de la PDI.

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