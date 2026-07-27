Tornado causó daños en cuatro comunas de la Región de Ñuble y dejó al menos un herido

Un tornado registrado durante la tarde de este lunes provocó daños materiales en cuatro comunas de la Región de Ñuble y dejó al menos a una persona lesionada, en el marco del intenso sistema frontal que afecta a la zona centro-sur del país.

El evento meteorológico ingresó con gran fuerza afectando a las comunas de Bulnes, El Carmen, San Ignacio y Chillán Viejo, la zona con mayor nivel de impacto reportado hasta el momento en la región.

Debido a esto, los municipios se encuentran desplegados en terreno para consolidar los catastros de las zonas habitacionales, mientras se confirmó que al menos una persona resultó herida y debió ser trasladada de urgencia hasta un centro asistencial.

Gobernador regional llama a la cautela tras daños en Chillán Viejo

Las autoridades locales y Senapred coordinan las labores de asistencia en los sectores con mayor afectación a fin de brindar apoyo directo a los vecinos golpeados por la emergencia.

Sobre el estado de la situación en la zona, el gobernador de Ñuble, Óscar Crisóstomo, señaló que "hay imágenes impactantes del tornado que afectó un sector de nuestra región, particularmente el sector de Ranchillo, de la comuna de Chillán Viejo".

"Hay una familia afectada, afortunadamente no de grandes consideraciones, así que hoy ya los equipos municipales están yendo al sector para poder colaborarles activamente", detalló la autoridad regional.

La autoridad recordó además que este tipo de eventos meteorológicos ya registra antecedentes en la zona durante años anteriores y remarcó la importancia de la prevención ciudadana.

"Lo importante es ser muy cautos si es que se va a generar en algún sector, para que las personas puedan salir del radio de influencia de este tipo de tornado y así salvaguardar la vida, porque las partes materiales podemos de una u otra manera recuperarlas, pero la vida es imposible", puntualizó Crisóstomo.

Destrozos en sectores rurales y origen meteorológico del evento

El fenómeno se desencadenó pasadas las 14:15 horas. Debido a que la afectación se concentró principalmente en sectores rurales y apartados, las labores de verificación y evaluación completa de daños han requerido de mayor tiempo por parte de los equipos de emergencia.

Registros en video captados por habitantes de las zonas rurales dan cuenta de la magnitud del viento, observándose voladuras de techumbres completas y árboles de gran tamaño arrancados de raíz, siendo la comuna de El Carmen una de las más golpeadas.