El meteorólogo Arnaldo Zúñiga dijo en Cooperativa que un nuevo sistema frontal "va a afectar el miércoles a La Araucanía, Biobío y Ñuble, principalmente", con precipitaciones de consideración y en un "corto período de tiempo".

"Van a caer entre 25 a 35 milímetros (de lluvia) en la Región del Biobío entre la mañana y la noche del miércoles, y en sectores interiores (de la Región) entre 30 a 40", señaló el experto de la Dirección Meteorológica de Chile.

El fenómeno "llega también con bastante viento en sectores costeros: de 20 a 40 (kilómetros por hora), y ráfagas de hasta 70 km/h, por lo menos en la Región del Biobío y Ñuble".

El meteorólogo anticipó que "este mismo sistema frontal abarcará también más al norte, alcanzando incluso parte de la Región Metropolitana hacia el jueves, con algunas precipitaciones que no deberían estar superando los 10 a 12 milímetros".

Para la capital pronosticó, finalmente, "un fin de semana muy frío, porque las máximas no deberían estar superando los 10 a 12 grados" Celsius ni sábado ni domingo.

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