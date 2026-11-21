La selección chilena tuvo un debut triunfal este sábado en el Mundial Sub 17 en Catar, tras protagonizar una tremenda remontada por 4-2 ante Argelia en Rayán, por la primera fecha del Grupo J.

El equipo de Ariel Leporati llegó a estar con dos goles de desventaja, pero reaccionó de gran forma en el Complejo Deportivo Aspire Zone y se quedó con tres puntos claves que permiten soñar con la siguiente ronda.

El partido comenzó complicado para Chile, ya que los africanos tomaron ventaja ante una desordenada defensa nacional y se pusieron 0-2 arriba con goles de Ilyes Mekkaoui (8') y Yacine Abed (15').

Sin embargo, la reacción chilena fue notable, ya que en 13 minutos los juveniles de La Roja anotaron tres goles.

En el minuto 21, tras una buena combinación, Rodrigo Catalán remató en el borde del área con un derechazo que dio al palo antes de entrar al arco argelino.

Siete minutos después llegó el empate: En un tiro de esquina, Lucas López le ganó a los defensas rivales y metió el cabezazo para el 2-2 (28').

Pasada la media hora, llegó el tercero: Amaro Pérez recibió en el área, se sacó a un rival con un amague y definió con clase para desatar la euforia chilena (34').

Finalmente, en el segundo tiempo, Jonathan Guerrero recibió una asistencia del arquero Vicente Villegas, la bajó con el pecho, avanzó hasta el área y con todo el talento decretó el 4-2 definitivo.

Con el resultado, La Roja quedó líder del Grupo J, con tres puntos, seguido de Montenegro y República Dominicana, que empataron 1-1; y último está Argelia.

En la segunda fecha del Grupo J, La Roja enfrentará a República Dominicana, el martes 24 de noviembre; y Argelia hará lo propio ante Montenegro.