Uno de los testigos de la ejecución de Reinaldo Dennes, condenado a muerte en 1997 en Texas, denunció el viernes que el procedimiento aplicado la víspera fue "chapucero" y que el hombre, de origen cubano, fue "torturado hasta morir".

La ejecución duró más de una hora y se retrasó porque el personal de la prisión no logró encontrar una vena adecuada en los brazos del recluso, por lo que optó por insertarle vías intravenosas en el pie izquierdo y en el lado izquierdo del cuello, según el relato de un testigo y la versión oficial.

Durante los últimos minutos de su vida, atado a una camilla, Dennes gritó, se revolcó, se quejó de dolor en la pierna y comenzó a rezar, según el reverendo Jeff Hood, consejero espiritual de condenados a muerte en todo el país.

"Reinaldo Dennes fue torturado. Lo torturaron hasta morir", denunció Hood este viernes durante una transmisión en vivo.

La inyección letal contra Reinaldo Dennes desató una ola de rechazo tras registrarse complicaciones en el protocolo penitenciario. (FOTO: EFE)

Dennes fue condenado a muerte por el asesinato en 1996 del joyero Janos Szucs, durante el robo de diamantes valorados en 3,6 millones de dólares en Houston.

Durante el juicio se declaró inocente e intentó llevar su caso ante la Corte Suprema, que rechazó su solicitud.

"No está funcionando"

Según el testimonio de Hood, en la ejecución de Dennes "no hubo procedimiento" y "todo se descontroló" muy rápido.

El asesor espiritual y activista contra la pena de muerte, que ha presenciado más de una decena de ejecuciones en distintos estados del país, contó que Dennes comenzó a gritar poco después de que los químicos letales empezaran a entrar en su cuerpo por las vías intravenosas.

"Empezó a gritar: '¡Me arde la pierna!'. (...) Se mueve de un lado a otro, de un lado a otro, una y otra vez", relató Hood, quien añadió que el reo tiraba de las correas de cuero que lo ataban a la camilla: "Estaba sufriendo muchísimo. Dijo dos veces 'no está funcionando'".

El Departamento de Justicia Criminal de Texas (TDCJ) informó que Dennes fue atado a la camilla a las 18.00 hora local y que, tras no lograr canalizarle una vena en los brazos, el personal le insertó una vía en el cuello a las 18.20 y otra en el pie izquierdo a las 18.38, según recoge el diario The New York Times.

El caso reaviva la controversia nacional sobre la pena de muerte en Estados Unidos a semanas de la fallida ejecución de Christa Pike en Tennessee. (FOTO: Pexels)

Una vez que los testigos entraron en la sala, "los fármacos letales empezaron a fluir a las 18.52", y Dennes fue declarado muerto a las 19.08, de acuerdo con el comunicado de las autoridades compartido con el Times.

Según Hood, en una inyección letal "bien hecha" la persona pierde el conocimiento a los pocos segundos de que se le empiezan a administrar los fármacos.

"Aunque haya algún tipo de molestia o una mueca o algo así, nunca se ve que pase tanto tiempo, salvo que sea una ejecución chapucera. O sea, que alguien pueda decir frases completas y todas esas cosas después de 30 segundos es una locura", agregó.

La de Dennes es la ejecución número 39 en Estados Unidos este año y la novena y última prevista en Texas en 2026.

Las denuncias del testigo llegan menos de dos meses después de que la ejecución fallida de Christa Pike, de 50 años, en Tennessee, provocara una ola de condenas en todo el país y llevara al estado a suspender estos procedimientos.

Pike permaneció diez días hospitalizada y luego regresó a prisión, donde sigue en la enfermería con secuelas físicas y psicológicas, según sus abogados.