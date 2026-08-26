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Tópicos: Deportes | Fútbol | Colo Colo

Garra Blanca llamó a respetar memorial de detenidos desaparecidos en el Nacional

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

La barra de Colo Colo pidió a los hinchas cuidar el espacio ubicado en el principal recinto deportivo del país y evitar cualquier acción que pueda dañarlo.

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La Garra Blanca, barra de Colo Colo, difundió un mensaje dirigido a los hinchas que asistan al Estadio Nacional esta noche para el duelo con Unión Española en Copa Chile, para pedir especial cuidado y respeto por el memorial dedicado a los detenidos desaparecidos que se encuentra en el recinto.

A través de un comunicado, la barra del cuadro "albo" pidió tener presente la historia del lugar y recordar a quienes perdieron la vida y a las familias que todavía buscan a sus seres queridos.

"Debemos ser conscientes de la historia de este lugar y recordar a todos nuestros compatriotas que perdieron la vida en este recinto, así como a las cientos de familias que, hasta el día de hoy, siguen sufriendo por no tener un lugar donde llorar y recordar a sus seres queridos", expresaron.

En ese sentido, la agrupación solicitó específicamente no pasar por encima del memorial, no lanzar objetos contundentes hacia ese sector y evitar cualquier conducta que pueda provocar daños o constituir una falta de respeto.

"Podemos alentar, cantar y vivir la fiesta como siempre, pero hay lugares y momentos que merecen algo distinto: respeto", enfatizaron.

La agrupación cerró su mensaje señalando que "el mayor acto de homenaje que podemos entregar es mantener viva la memoria y tener respeto por quienes ya no están".

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