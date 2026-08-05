Garras de Amor y Juan Sativo encabezarán bienvenida a Vozinha en el Monumental

Garras de Amor y Juan Sativo encabezarán este miércoles la bienvenida oficial de Vozinha en el Estadio Monumental, donde Colo Colo organizó una jornada especial para presentar al guardameta caboverdiano ante sus seguidores.

Las actividades comenzarán a las 17:00 horas en el recinto de Macul y contemplarán un espectáculo musical integrado también por DJ Rocka y Forest.

El club informó que la presentación incluirá además un show de luces y láseres, como parte del recibimiento preparado para el arquero que se transformó en nuevo refuerzo del conjunto "albo".

¿Quiénes actuarán en la presentación de Vozinha?

La programación musical estará compuesta por Garras de Amor, Juan Sativo, DJ Rocka y Forest, quienes animarán la jornada previa a la aparición del mundialista caboverdiano ante los hinchas.

"Todo listo para la bienvenida a Vozinha. Revisa el line up de la presentación oficial de nuestro nuevo arquero y prepárate para vivir una jornada inolvidable en La Ruca", publicó Colo Colo.

Colo Colo mantiene disponible el canje de entradas

La institución recordó que los aficionados todavía pueden canjear entradas para asistir al evento y formar parte de la presentación oficial del nuevo portero en el Estadio Monumental.

Vozinha tendrá así su primer encuentro masivo con los seguidores de Colo Colo, luego del multitudinario recibimiento que protagonizó a su llegada a Santiago y de su presentación ante los medios.