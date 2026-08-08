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Tópicos: Deportes | Fútbol | Colo Colo

Hasta con el buzo puesto: Iván Román llegó a Chile para sumarse a Colo Colo

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El "Cacique" también anticipó la inminente incorporación del defensa central.

Hasta con el buzo puesto: Iván Román llegó a Chile para sumarse a Colo Colo
 @ValeReyesMan - MundoCracks (Captura)
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Durante la tarde de este sábado, el central chileno Iván Román llegó a nuestro país desde Brasil para sellar su inminente fichaje por Colo Colo como flamante refuerzo.

El seleccionado nacional de 20 años salió del Aeropuerto "Arturo Merino Benítez" ya vestido con el buzo oficial del cuadro albo, lo que fue captado por los medios de comunicación.

Román se sumará al "Cacique" desde Atlético Mineiro mediante un préstamo de 18 meses, siendo la segunda incorporación del equipo tras el bombástico arribo de Vozinha.

Colo Colo palpitó la firma oficial de Román a través de sus redes sociales, con una fotografía que referenció uno de sus saludos clásicos y el vendaje que el futbolista suele utilizar en su muñeca.

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