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Tópicos: Deportes | Fútbol | Colo Colo

Herrera felicitó a Mosa por fichar a Vozinha y "porque siempre da la cara en su equipo"

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El excapitán de la U tuvo palabras para el presidente de Colo Colo.

Herrera felicitó a Mosa por fichar a Vozinha y
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Johnny Herrera, histórico excapitán de Universidad de Chile, felicitó a Aníbal Mosa, presidente de Blanco y Negro, por el fichaje del arquero Vozinha y también lo elogió por "dar la cara" por Colo Colo.

Después de la presentación de Vozinha ante los hinchas en el Monumental, Mosa habló con TNT Sports y aprovechó la instancia para dialogar con Herrera, quien lo felicitó desde su tribuna como comentarista en el panel.

"Hola Aníbal, le mando un saludo. Lo felicito por la contratación que hizo y porque siempre da la cara en su equipo, hablando seriamente. Eso está escaso en nuestro fútbol", lanzó Herrera, en clara referencia a la diferente situación de Azul Azul.

Mosa, por su lado, respondió: "Te lo agradezco mucho, viniendo de tí, que tenemos diferencias en nuestros equipos".

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