Hija de Mirko Jozic replicó dichos de Dragicevic: La Copa Libertadores de 1991 sigue ahí

Lana Tonci, hija del histórico entrenador Mirko Jozic, respondió con dureza a las declaraciones del expresidente de Colo Colo Peter Dragicevic, quien restó la condición de ídolo al técnico que condujo al cuadro "albo" a conquistar la Copa Libertadores de 1991 y lo definió como "un trabajador que yo contraté".

A través de una serie de publicaciones en Instagram, Tonci cuestionó la forma en que el exdirigente relata su paso por el club. "Hay personas que, con el paso de los años, confunden tener memoria con tener el derecho de reescribir la historia. Peter Dragicevic habla de Colo Colo desde el 'yo, yo, yo'. Yo hice. Yo conseguí. Yo estuve. Yo sé", expresó.

La hija del técnico croata apuntó posteriormente al segundo período de Dragicevic al frente de Colo Colo y recordó la crisis institucional que terminó con la quiebra del club en 2002. "Tú eras presidente cuando Colo Colo terminó viviendo uno de los episodios más dolorosos y humillantes de toda su historia institucional: La quiebra de 2002", lanzó.

Lana Tonci resaltó el legado de Mirko Jozic en Colo Colo

Tonci centró después su respuesta en el papel de su padre y señaló que las opiniones respecto de Jozic no pueden modificar sus logros deportivos. "Puedes tener la opinión personal que quieras sobre él. Lo que no puedes hacer es borrar los hechos. Mirko Jozic fue el entrenador que llevó a Colo Colo a conquistar la Copa Libertadores de América de 1991, la única Libertadores que posee un club chileno", sostuvo.

También mencionó a Eduardo Menichetti y destacó su labor dirigencial durante la etapa más exitosa de Colo Colo a nivel internacional. Tonci aseguró que los resultados construyeron su legado y recordó la obtención de la Libertadores, la Recopa Sudamericana y la Copa Interamericana.

La hija de Jozic profundizó sus críticas y señaló: "Antes de intentar disminuir a Mirko Jozic, recuerda algo muy sencillo: Mirko dejó a Colo Colo campeón de América". Además, afirmó que dentro de 50 años la Copa Libertadores seguirá en las vitrinas del Estadio Monumental como testimonio de lo realizado por el entrenador.

"Las palabras se las lleva el tiempo. La Copa Libertadores de 1991 sigue ahí. Y hay una diferencia enorme entre formar parte de la historia de un club y pretender convertirse en dueño de su historia", agregó Tonci.

Finalmente, cerró su respuesta apuntando directamente contra Dragicevic: "Colo Colo es demasiado grande para pertenecer al ego de una sola persona. Así que puedes seguir diciendo: 'Yo. Yo. Yo. Yo'. La historia, afortunadamente, responde con algo mucho más poderoso: 1991. Me das pena".