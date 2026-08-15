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Tópicos: País | Tiempo

Sistema frontal: Más de 60 mm de lluvia en Santiago y viviendas afectadas en O'Higgins y Maule

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl
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El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) entregó un balance del sistema frontal que afecta a la zona central del país e informó que en Santiago se han registrado más de 60 milímetros de lluvia; y que al menos tres viviendas resultaron con daño menor en las regiones de O'Higgins y el Maule.

"La Región Metropolitana reporta solo novedades puntuales producto de acumulación de agua en algunas arterias, y el paso bajo nivel Lo Espejo también se encuentra afectado; no obstante, se encuentra transitable. Equipos municipales y de Serviu han estado desplegados atendiendo aquellos puntos críticos que ya están identificados para poder dar una pronta solución a ellos", informó Alicia Cebrián, directora nacional de Senapred.

La jefa del organismo detalló que Vialidad realiza labores preventivas de despeje de nieve y remoción de rocas en la Ruta G-25 en San José de Maipo, camino a Baños Morales; y que los pasos fronterizos Vergara y Pehuenche (Región del Maule) permanecen cerrados debido a las condiciones climáticas.

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