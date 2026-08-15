La U remontó a Limache y recortó distancias con Colo Colo en la previa del Superclásico

Universidad de Chile continuó su camino por la racha triunfal y remontó para vencer por 1-3 a Deportes Limache en el Estadio "Lucio Fariña" de Quillota, acortando distancias con el líder Colo Colo en la previa del Superclásico en la próxima fecha de la Liga de Primera.

Pese a las alegrías sobre el final, el duelo para los "azules" partió con un temprano traspié luego de que Daniel Castro aprovechara un error en la salida de Gabriel Castellón para abrir la cuenta (2').

Sin embargo, el equipo de Fernando Gago no se vio afectado por esto y salió a buscar con todo el empate. Tras forzar varias estiradas de Claudio González, fue una definición de taco de Fabián Hormazábal la que permitió la paridad antes del descanso (45+2').

En el complemento, el elenco laico sostuvo el dominio de las acciones y consiguió ponerse en ventaja tras una potente resolución de Agustín Arce (75'). Posterior a esto, el ingresado Gonzalo Reyna sentenció el compromiso con el primer gol de su carrera profesional (90').

Con este triunfo, Universidad de Chile acumuló 36 puntos y se puso a nueve del cuadro "albo", al que enfrentará en el Superclásico el domingo 23 de agosto a las 15:00 horas (19:00 GMT) en el Estadio Nacional.

En tanto, Deportes Limache se quedó en el octavo casillero con 24 unidades y buscará redimirse cuando le toque visitar a Huachipato el sábado 22 a las 17:30 en Talcahuano.