"Increíble error": Así informó la prensa internacional el primer gol a Vozinha en Chile

El arquero caboverdiano Vozinha recibió su primer gol desde que llegó a Colo Colo en el empate 1-1 ante Deportes Concepción en el Estadio Monumental, y su responsabilidad en la conquista del cuadro penquista generó repercusiones en distintos medios internacionales.

El portero, una de las figuras de Cabo Verde en el Mundial 2026 y recientemente nominado al Balón de Oro, salió tarde a cortar un tiro de esquina y falló en su intento por despejar el balón, acción que terminó con la apertura de la cuenta para la visita.

El diario argentino Olé destacó el fin de su invicto y señaló que "lo que nunca pensó el arquero nacido en Cabo Verde es que sería por un error propio", mientras CNN Brasil apuntó que el meta "comete un error y sufre su primer gol con Colo Colo".

En tanto, el portal brasileño UOL remarcó que Vozinha volvió a ser noticia, aunque esta vez no por sus atajadas, y sostuvo que "en los últimos días, el caboverdiano ha cometido errores, recibió su primer gol jugando para Colo Colo, y todo esto mientras su contrato está a punto de expirar".

Por su parte, el medio colombiano El Tiempo tituló que "Vozinha comete increíble error y pierde su invicto en Colo Colo", además de destacar que el registro de la jugada comenzó a circular ampliamente por redes sociales.