"Increíble error": Así informó la prensa internacional el primer gol a Vozinha en Chile
El arquero caboverdiano perdió su invicto con la camiseta alba tras una salida fallida en el empate ante Deportes Concepción.
El arquero caboverdiano perdió su invicto con la camiseta alba tras una salida fallida en el empate ante Deportes Concepción.
El arquero caboverdiano Vozinha recibió su primer gol desde que llegó a Colo Colo en el empate 1-1 ante Deportes Concepción en el Estadio Monumental, y su responsabilidad en la conquista del cuadro penquista generó repercusiones en distintos medios internacionales.
El portero, una de las figuras de Cabo Verde en el Mundial 2026 y recientemente nominado al Balón de Oro, salió tarde a cortar un tiro de esquina y falló en su intento por despejar el balón, acción que terminó con la apertura de la cuenta para la visita.
El diario argentino Olé destacó el fin de su invicto y señaló que "lo que nunca pensó el arquero nacido en Cabo Verde es que sería por un error propio", mientras CNN Brasil apuntó que el meta "comete un error y sufre su primer gol con Colo Colo".
En tanto, el portal brasileño UOL remarcó que Vozinha volvió a ser noticia, aunque esta vez no por sus atajadas, y sostuvo que "en los últimos días, el caboverdiano ha cometido errores, recibió su primer gol jugando para Colo Colo, y todo esto mientras su contrato está a punto de expirar".
Por su parte, el medio colombiano El Tiempo tituló que "Vozinha comete increíble error y pierde su invicto en Colo Colo", además de destacar que el registro de la jugada comenzó a circular ampliamente por redes sociales.