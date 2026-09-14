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Tópicos: Deportes | Fútbol | Colo Colo

"Increíble error": Así informó la prensa internacional el primer gol a Vozinha en Chile

Publicado:
| Periodista Digital: ATON

El arquero caboverdiano perdió su invicto con la camiseta alba tras una salida fallida en el empate ante Deportes Concepción.

 ATON
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El arquero caboverdiano Vozinha recibió su primer gol desde que llegó a Colo Colo en el empate 1-1 ante Deportes Concepción en el Estadio Monumental, y su responsabilidad en la conquista del cuadro penquista generó repercusiones en distintos medios internacionales.

El portero, una de las figuras de Cabo Verde en el Mundial 2026 y recientemente nominado al Balón de Oro, salió tarde a cortar un tiro de esquina y falló en su intento por despejar el balón, acción que terminó con la apertura de la cuenta para la visita.

El diario argentino Olé destacó el fin de su invicto y señaló que "lo que nunca pensó el arquero nacido en Cabo Verde es que sería por un error propio", mientras CNN Brasil apuntó que el meta "comete un error y sufre su primer gol con Colo Colo".

En tanto, el portal brasileño UOL remarcó que Vozinha volvió a ser noticia, aunque esta vez no por sus atajadas, y sostuvo que "en los últimos días, el caboverdiano ha cometido errores, recibió su primer gol jugando para Colo Colo, y todo esto mientras su contrato está a punto de expirar".

Por su parte, el medio colombiano El Tiempo tituló que "Vozinha comete increíble error y pierde su invicto en Colo Colo", además de destacar que el registro de la jugada comenzó a circular ampliamente por redes sociales.

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