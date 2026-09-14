Arqueros: Desde el "mayo feminista" hemos visto expresiones que atentan contra la democracia

El director de Formación de la Fundación Jaime Guzmán, Claudio Arqueros, sostuvo este lunes que en Chile se han observado desde el mayo feminista de 2018 "expresiones bien radicales que atentan contra nuestra democracia", y mencionó entre ellas la validación de las funas por sobre los canales institucionales y el cuestionamiento del colectivo Las Tesis al Estado y Carabineros.

En el panel de centros de pensamiento de El Primer Café de Cooperativa, Arqueros fue consultado sobre cuáles son actualmente las principales amenazas contra la democracia y comenzó su análisis aludiendo a la denominada "cultura de la cancelación" y sus efectos sobre la libertad de expresión.

"Yo creo que lo primero es que la noción de libertad se ha puesto en cuestión. Se ha influido desde grupos bastante extremos que han buscado acallar y buscar diferentes métodos a las élites, a los actores políticos", afirmó.

"Chile vivió eso desde el 2018 aproximadamente, con el llamado mayo feminista en Chile, donde ya hemos venido viendo expresiones bien radicales que atentan contra nuestra democracia", agregó.

"Nosotros vimos expresiones bien duras donde la funa se validó, por ejemplo, por sobre los canales institucionales. Y eso ya lo vimos desde el 2018", señaló.

Luego hizo referencia al colectivo Las Tesis: "Las Tesis lo que nos planteaban es que básicamente el Estado era opresor por esencia, ¿se acuerda?, el carabinero un violador, en fin. Ese tipo de cosas no colaboran. Las funas, insisto, el acallar la diferencia, nosotros lo hemos vivido".

Del estallido social a los "golpes blandos"

Arqueros vinculó posteriormente su análisis con el estallido social iniciado el 18 de octubre de 2019 y con las nuevas formas de desestabilización de los gobiernos.

"De otro lado, el desgaste interno, que efectivamente reemplaza los asaltos a palacio (...) y eso da pie para autoritarismos, para populismos", sostuvo.

En esa línea, recordó una declaración del expresidente Sebastián Piñera sobre el 18-O: "Lo que yo viví fue un golpe de Estado, un intento de golpe de Estado", citó Arqueros.

"O sea, hablamos hoy día de golpes blandos, ¿no? Se habla de golpes blandos, más bien de estrategias para desestabilizar la política y los gobiernos", añadió.

El representante de la Fundación Jaime Guzmán también recordó que "en algún momento hablamos desde el mismo Congreso que valía hacer sacrilegio (...) a la Constitución en pos de una causa".

A su juicio, la crisis política chilena comenzó a manifestarse antes del estallido: "En Chile se nos empieza a caer la teoría de la gobernabilidad el 2011 (...) con las marchas estudiantiles".

"Chile empieza a quedarse sin un proyecto país muy claramente desde ahí, y esto termina en un frontón como fue el ciclo constitucional", añadió.

Arqueros se declaró poco optimista sobre el escenario actual, pues consideró que "los actores que hoy día están en el Congreso (...) son los mismos que finalmente tenían el mismo diagnóstico de 2019".

Ruz apunta a la desigualdad no resuelta

El presidente del directorio de Democracia y Comunidad, Luis Ruz (DC), replicó que la explicación de Arqueros aborda "una dimensión estrictamente política", pero deja fuera los resultados sociales asociados al funcionamiento de la democracia.

"Hay otra dimensión, que es la dimensión de resultados, porque la democracia también es una promesa de una forma de vida que se sostiene sobre una promesa donde todos somos iguales", planteó.

Ruz sostuvo que Chile llegó al estallido "precedido de muchos avances, de un desarrollo que todo el mundo admiró, pero también nos tenemos que hacer cargo de una parte mala de la foto, que es que no logramos superar como quisimos o como quisiéramos, ¿verdad?, la desigualdad".