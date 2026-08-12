Iván Román: Estoy en el club del que soy hincha y quiero salir campeón

El defensor chileno Iván Román fue presentado como nuevo jugador de Colo Colo y manifestó su ilusión por llegar al equipo del que es hincha, luego de dejar Atlético Mineiro para regresar al fútbol chileno en busca de mayor continuidad.

"Palestino fue mi casa durante doce años, yo tuve mi infancia ahí. Ahora estoy en el club del que soy hincha. Voy a hacer lo mejor posible con esta camiseta y estoy con mucha expectativa de jugar, de hacer las cosas bien y de salir campeón, porque Colo Colo, competencia que juega, tiene que buscar salir campeón", afirmó el zaguero.

La necesidad de jugar y su objetivo de mantenerse en La Roja

Román explicó que su falta de continuidad en Brasil tuvo un peso importante en la decisión. "Estoy en una etapa de mi carrera en que tengo que jugar, necesito jugar. Estoy en una edad en que crezco jugando dentro de la cancha. No tenía esa oportunidad en Brasil, no estaba siendo considerado, no estaba jugando y acá el club se interesó en mí", señaló.

El defensor contó además que Fernando Ortiz conversó directamente con él antes de concretar su llegada. "El entrenador habló conmigo y no tenía por dónde perderme. Yo quiero jugar, quiero sumar, quiero estar en la selección chilena y siento que la única forma que hay en el fútbol de crecer y aprender es estando dentro de una cancha, no fuera", sostuvo.

Román destacó la posibilidad de compartir con Arturo Vidal

Sobre sus primeras horas en el plantel, el exjugador de Palestino destacó la recepción de sus nuevos compañeros y valoró especialmente la oportunidad de compartir con referentes de experiencia. "Es un grupo muy bueno, me recibieron muy bien. Hay jugadores muy importantes, obviamente como Arturo Vidal. Quiero aprender día a día de ellos, quiero sumar e integrarme al grupo", expresó.

Román también apuntó a los objetivos colectivos de Colo Colo. "A eso vine, a sumar. Al equipo le está yendo muy bien y quiero que así siga siendo. Ojalá aportar mi grano para que el equipo pueda conseguir todos los objetivos que tiene planteados este año y el otro", comentó.

El desafío de clasificar nuevamente a Chile a un Mundial

El futbolista también relacionó su regreso al fútbol chileno con su deseo de mantenerse dentro de La Roja. "Ya son tres mundiales que la selección está afuera. Ahora a nosotros, los más jóvenes que estamos entrando a la selección, con el apoyo de los jugadores más grandes, nos toca formar un grupo muy fuerte", afirmó.

"Quiero estar en un buen ritmo, sumar la mayor cantidad de minutos para las fechas FIFA y los desafíos que vienen. Tenemos que empezar a cambiar lo que fueron los últimos años de la selección, darle alegrías a la gente y clasificar a los mundiales, que es lo que todo jugador quiere y sueña", cerró.