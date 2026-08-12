Embajador chino pidió que Chile "resista" injerencias que limitan el comercio internacional

El embajador de China en Chile, Niu Qingbao, pidió a nuestro país "resistir y protegerse de cualquier injerencia externa que busque limitar o debilitar" la cooperación económica entre ambas naciones.

Sin nombrar explícitamente a EE.UU., el diplomático -que participó en el seminario "Chile y China: Mirando la próxima década", organizado por la Sofofa- cargó contra los países que "distorsionan" el concepto de seguridad nacional para justificar restricciones a inversiones y a la cooperación internacional.

"Ciertos países, anteponiendo sus propios intereses a todo lo demás e ignorando las normas internacionales, sobrepasan el concepto de seguridad nacional con fines geopolíticos, recurren habitualmente a aranceles y sanciones unilaterales y a la diplomacia coercitiva, sin mostrar consideración alguna por la soberanía e intereses legítimos de otras naciones", denunció.

Qingbao llamó a fortalecer la relación económica entre Pekín y Santiago, ante los "riesgos" para el comercio internacional en contextos de proteccionismo y tensiones geopolíticas.

En este escenario, el embajador catalogó como "fundamental" resguardarse de las injerencias "para resistir el acoso y defender la dignidad" de los países involucrados, y afirmó que Chile sigue siendo "socio estratégico" de China y una de las naciones más atractivas para la inversión.

"Acusar a China de exceso de capacidad y de levantar muros no resolverá su propio problema de incompetencia. Debemos resistir y protegernos con firmeza contra diversas injerencias externas, y permanecer especialmente vigilantes ante los intentos de cualquier tercero de limitar o debilitar la cooperación entre China y Chile bajo cualquier pretexto", agregó.

Los dichos de Qingbao se dan luego que el exministro de Transportes Juan Carlos Muñoz recuperara su visa, que había sido revocada por EE.UU. en febrero por -presuntamente- poner en riesgo la infraestructura de las telecomunicaciones y la seguridad regional a raíz del proyecto de cable submarino que uniría a la Región de Valparaíso con Hong Kong.

Pérez Mackenna: "China es un socio muy importante con el que queremos seguir trabajando"

En el mentado seminario también participaron el expresidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle, el canciller Francisco Pérez Mackenna y la presidenta de la Sofofa, Rosario Navarro.

Durante su intervención, Pérez Mackenna expresó que "la próxima década nos plantea un escenario desafiante. Las transformaciones tecnológicas, la transición energética, las nuevas dinámicas de la cadena global del suministro y las crecientes tensiones geopolíticas están redefiniendo el escenario económico internacional".

En este contexto, "nuestra política exterior debe estar al servicio de los intereses nacionales. Esta aproximación implica fortalecer nuestra capacidad de relacionarnos con el mundo desde nuestros intereses con autonomía, pragmatismo y una mirada a largo plazo", añadió.

"China es, en ese sentido, un socio muy importante con el que queremos seguir trabajando sobre la base de aquello que nos une y las oportunidades concretas que podemos desarrollar conjuntamente", cerró el canciller.