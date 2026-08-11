Iván Román firmó su contrato como nuevo refuerzo de Colo Colo

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El defensa chileno Iván Román firmó este martes su contrato como nuevo refuerzo de Colo Colo para el segundo semestre.

El jugador de 20 años llegó al Monumental cedido desde Atlético Mineiro y estará en el Cacique hasta el final de la temporada 2027, sin opción de compra, ya que su vínculo con los brasileños es hasta 2029.

Román llegó el sábado a Chile desde Brasil e incluso el domingo viajó con el plantel para el partido con Unión La Calera.

Colo Colo será el tercer equipo en la carrera del joven Román, quien debutó en Palestino y en Atlético Mineiro.

Román es el segundo fichaje estelar de los albos en el mercado invernal, sumándose a Vozinha, arquero figura con Cabo Verde en el pasado Mundial 2026.

Colo Colo, líder de la Liga de Primera con 45 puntos, jugará el domingo 16 de agosto ante O'Higgins, a las 17:30 horas (21:30 GMT).