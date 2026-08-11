Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Nubosidad parcial
Santiago6.8°
Humedad76%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: Deportes | Fútbol | Colo Colo

Iván Román firmó su contrato como nuevo refuerzo de Colo Colo

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El defensa nacional estará en el Cacique hasta finales de 2027.

Iván Román firmó su contrato como nuevo refuerzo de Colo Colo
Agréganos como tu fuente preferida en Google
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

- Revisa las movidas del fútbol chileno en el Especial de Fichajes de Cooperativa.cl.

El defensa chileno Iván Román firmó este martes su contrato como nuevo refuerzo de Colo Colo para el segundo semestre.

El jugador de 20 años llegó al Monumental cedido desde Atlético Mineiro y estará en el Cacique hasta el final de la temporada 2027, sin opción de compra, ya que su vínculo con los brasileños es hasta 2029.

Román llegó el sábado a Chile desde Brasil e incluso el domingo viajó con el plantel para el partido con Unión La Calera.

Colo Colo será el tercer equipo en la carrera del joven Román, quien debutó en Palestino y en Atlético Mineiro.

Román es el segundo fichaje estelar de los albos en el mercado invernal, sumándose a Vozinha, arquero figura con Cabo Verde en el pasado Mundial 2026.

Colo Colo, líder de la Liga de Primera con 45 puntos, jugará el domingo 16 de agosto ante O'Higgins, a las 17:30 horas (21:30 GMT).

LEER ARTICULO COMPLETO

contenido de servicio
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada