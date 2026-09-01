Iván Román respaldó a Javier Correa por críticas: "Es molesto, deberían hablar de sus goles"

El zaguero de Colo Colo Iván Román conversó en exclusiva con Cooperativa Deportes y salió en defensa de su compañero Javier Correa, a propósito de la citación que debe enfrentar ante el Tribunal de Disciplina por la soez celebración del argentino en el pasado Superclásico.

"Es molesto cuando se habla mucho de esas cosas que son extradeportivas. Yo creo que se debería hablar más de lo que se hace dentro de la cancha, del rendimiento del equipo y del mismo rendimiento que Javier está teniendo en el campo, que viene de hacer dos goles", aseguró Román sobre el argentino, quien arriesga un nuevo castigo luego de haber sido sancionado hace unos meses por dichos en contra del árbitro Nicolás Gamboa.

"Ojalá no pase nada para que pueda seguir jugando. Tampoco quiero entrar en esos temas que son entre clubes y federación, pero ojalá no tenga un castigo y esto pase rápido", añadió.

En otro tema, Román valoró el presente del equipo y reiteró que el plantel albo evita entrar en las polémicas.

"Nosotros tenemos que estar preocupados de hacerlo bien en el día a día. Estando en Colo Colo tenemos la obligación de ir a buscar y ganar todos los partidos. No nos conformamos, porque todavía no hemos ganado nada", sentenció.

Respecto a la ventaja de 16 unidades sobre Universidad de Chile y Universidad Católica en la tabla de posiciones, el zaguero le puso paños fríos al favoritismo: "Es una ventaja importante, pero todavía faltan muchos partidos y puntos en juego. Tenemos que ir fin de semana a fin de semana, jugar una final cada fecha para lograr el objetivo de salir campeón", expresó.

Román también tuvo palabras de elogio para los referentes del plantel, en especial Arturo Vidal: "Se hace más fácil con él. Arturo tiene mucha experiencia, te ayuda y te aconseja. Está en un muy buen nivel y uno lo ve como un ejemplo para poder ser como él a esa edad", expresó.