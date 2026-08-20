Javier Correa sumó bonos para ser titular en Colo Colo en el Superclásico

El delantero argentino Javier Correa sumó bonos para ingresar como titular en Colo Colo de cara al Superclásico ante Universidad de Chile, luego de volver a aparecer este jueves entre los principales nombres considerados por el técnico Fernando Ortiz en los trabajos realizados por el cuadro "albo".

Según contamos en Cooperativa Deportes, el DT comenzó la práctica con Gabriel Maureira en el arco; Jonathan Villagra, Arturo Vidal y Joaquín Sosa en defensa; Jeyson Rojas, Alvaro Madrid, Felipe Méndez y Diego Ulloa en el mediocampo; y Leandro Hernández, Correa y Pastrán en ataque.

Posteriormente, Ortiz regresó durante buena parte del entrenamiento a una fórmula que ya había ensayado el miércoles, con Iván Román ingresando a la defensa y Vidal adelantándose como volante central. En ese esquema salió Pastrán y la dupla ofensiva quedó conformada por Hernández y Correa, escenario que fortalece las opciones del argentino para comenzar el partido.

De esta manera, Maureira aparece encaminado a mantenerse en el arco y Correa como referencia ofensiva, mientras la principal variante pasa por la presencia de Román o Pastrán, decisión que también determinará la posición de Vidal y el dibujo definitivo que utilizará Colo Colo en el Superclásico.