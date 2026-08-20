Reinhart: Me muero de ganas de que llegue el Superclásico para ver el estadio lleno

Tobías Reinhart, volante argentino de Universidad de Chile, vive con especial expectación la previa de su primer Superclásico ante Colo Colo y reconoció que espera con ansias experimentar el ambiente que se vivirá este domingo en el Estadio Nacional.

En conversación con Cooperativa Deportes, el mediocampista aseguró que rápidamente comprendió la dimensión del encuentro. "La realidad es que es una semana muy linda. No todos los días tienes la oportunidad de vivir una semana de este tipo, que es un clásico obviamente muy importante a nivel sudamericano", expresó.

Reinhart destacó además la forma en que el plantel azul ha afrontado los días previos al compromiso. "Nosotros estamos muy mentalizados en lo que tenemos que hacer, pero yo veo al grupo que lo está disfrutando mucho. Eso para mí es súper importante porque te hace llegar con buena energía", comentó.

El exjugador de Reggiana del fútbol italiano también puso énfasis en el recibimiento que tuvo desde su llegada a Universidad de Chile y en la relación que comenzó a construir con la parcialidad estudiantil. "La gente es increíble, el apoyo que nos da. Lo que te hacen sentir, la verdad es que quedé muy sorprendido con eso. Es muy lindo", sostuvo.

La magnitud del plantel y los nombres que tendrá enfrente también aumentaron su expectativa por el partido. Reinhart valoró la posibilidad de compartir cancha con futbolistas de extensa trayectoria y aseguró que ese escenario permite dimensionar todavía más la importancia del Superclásico.

"Te hace entender la importancia que tiene este partido a nivel sudamericano. Va a ser un partido que lo va a ver mucha parte del mundo y va a ser algo muy lindo, un espectáculo muy lindo. Hay mucha expectativa alrededor también en lo que es la gente", señaló.

Por eso, al momento de explicar cómo espera la jornada del domingo, el argentino fue categórico: "Me muero de ganas de que llegue el fin de semana para ver semejante estadio todo lleno".

Reinhart también analizó lo que espera futbolísticamente de Colo Colo y anticipó un encuentro exigente. "Es un rival duro, es un rival muy duro, es el puntero del campeonato, lo ha demostrado con los resultados. Nosotros vamos a usar todas nuestras armas como para tratar de lastimarlos", afirmó.

"Venimos en un buen momento, venimos de buenos resultados y agarrando cada vez más confianza en nuestro juego. Seguramente va a ser un partido de combate, de lucha, donde vamos a tener que ganar la segunda pelota y vamos a tener que hacernos cargo del partido, pero yo creo que estamos muy preparados", añadió.

Respecto de la posibilidad de ingresar como titular, el volante explicó que trabaja durante toda la semana con esa expectativa, pese a que Fernando Gago comunica la formación definitiva pocas horas antes de cada encuentro. "Yo intento entrenarme toda la semana pensando que voy a ser titular. Una vez que después el técnico decide el equipo, ya ahí es otra cosa y te concentras en lo que te toque hacer a vos", cerró.