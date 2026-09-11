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Tópicos: Deportes | Fútbol | Colo Colo

Joaquín Sosa seguirá de baja en Colo Colo para el duelo con Deportes Concepción

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

Fernando Ortiz optó por guardar al central, que "no está en óptimas condiciones" físicas.

Joaquín Sosa seguirá de baja en Colo Colo para el duelo con Deportes Concepción
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Colo Colo seguirá con una baja titular en su equipo, pues el central Joaquín Sosa se perderá el duelo con Deportes Concepción este domingo 13 de septiembre en el Estadio Monumental (17:30 horas).

Fue el propio director técnico Fernando Ortiz quien confirmó la ausencia del defensor uruguayo, que arrastra problemas físicos.

"Lo vamos a cuidar esta semanita más porque no tiene sentido arriesgar a un jugador si no está en óptimas condiciones", señaló sobre Sosa, quien presentó un edema en el cojinete plantar izquierdo antes del anterior partido con Huachipato.

Como informamos en Cooperativa Deportes, será Erick Wiemberg quien tomará su posición en la última línea, donde también ingresará Iván Román ante la suspensión de Arturo Vidal.

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