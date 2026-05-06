Joaquín Sosa y su futuro en Colo Colo: Estaría muy lindo continuar mi carrera acá

El defensa uruguayo Joaquín Sosa, quien arribó a Colo Colo en calidad de préstamo desde Bologna, resaltó en conversación con Cooperativa Deportes la importancia que tuvo esta etapa para su carrera tras un periodo de escaso rodaje en Independiente Santa Fe de Colombia.

"Me encontré en este club muy motivado, es una etapa en mi vida donde estoy feliz. Mis compañeros me hicieron sentir parte, me siento cómodo. Seguir por esta línea, construyendo mi carrera, por ahora acá, y disfrutando momentos", mencionó el zaguero.

A raíz de lo mismo, el charrúa de 24 años reconoció: "Voy día tras día disfrutando el momento en Colo Colo, no me apuro en pensar lo que pueda pasar pero sin duda estaría muy lindo continuar mi carrera acá".

Por otra parte, el central abordó el gran presente que tiene a los "albos" como líderes de la Liga de Primera y afirmó que "obviamente que no hemos llegado a nuestro techo y tampoco hemos logrado nada aún porque esto es muy largo".

Con respecto a las altas expectativas de la hinchada, Sosa señaló que "la presión se siente, pero también está bueno que se sienta. Obviamente estamos en un club y en una institución que genera eso, ganar, jugar bien y cuando se puede golear hay que golear".